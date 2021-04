L’operatore virtuale di Vodafone, ho. Mobile, sa come attirare l’attenzione. Questo ha appena lanciato una nuova promozione rivolta a coloro che vogliono passare da Iliad e alcuni MVNO. Il contenuto della tariffa è davvero generoso e il prezzo è incredibile. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

ho. Mobile continua ad accrescere la sua notorietà grazie alle sue promozioni super vantaggiose. Dopo aver lanciato l’iniziativa Giga illimitati per tutti i clienti, ecco che arriva in campo una nuova interessante tariffa. Scopriamo insieme cosa comprende e come fare per attivarla.

ho. Mobile: la tariffa che tutti aspettavano è disponibile

Forte della copertura Vodafone, ho. Mobile è uno degli operatori virtuali più gettonati su territorio italiano. La nuova tariffa ho. 7,99 offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a soli 7,99 euro al mese. Non sono previsti vincoli contrattuali di nessun tipo. Sono compresi nel prezzo, tutti i servizi essenziali come ho. chiamato, hotspot personale, ecc.

Come già accennato, la tariffa è rivolta a tutti coloro che decidono di passare all’operatore da Iliad e alcuni MVNO (lista completa sul sito ufficiale). L’attivazione può essere effettuata sia online che presso un qualsiasi centro ho. Mobile. Trattandosi di una promo speciale, il costo di attivazione è completamente gratuito. É previsto un costo della SIM pari a 0,99 euro. Nel caso di attivazione online, la spedizione a casa è gratuita. Al momento, non è stata comunicata una data di termine promo. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it