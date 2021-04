Dopo avervene parlato a lungo qualche settimana fa, la funzione per velocizzare i messaggi vocali di WhatsApp è finalmente arrivata. Al momento, si tratta di una novità disponibile solo per utenti Android iscritti al programma di beta testing. Non ci vorrà molto prima che questa arrivi al pubblico (anche su iOS). Ecco come funziona la nuova feature.

A dare l’annuncio dell’arrivo della nuova funzione, ovviamente, sono stati i colleghi di WABetaInfo. L’aggiornamento contenente la novità, in particolare, è il 2.21.9.4. I fortunati utenti Android iscritti al programma di beta testing possono già assaporare il piacere di ascoltare tutti gli audio vocali in metà del tempo. Quando toccherà agli altri? Cerchiamo di capirlo insieme.

WhatsApp: ecco come velocizzare gli audio vocali

La nuova funzione di WhatsApp per velocizzare gli audio vocali è più intuitiva che mai. Vicino qualsiasi audio, ora, compare un simbolo che indica la velocità di riproduzione dello stesso. Basta cliccarci sopra per aumentarla. Le velocità disponibili, al momento, sono la 1.5x e 2.0x. Gli utenti possono passare da una all’altra semplicemente giocando con i tap sull’icona. Niente di più semplice!

Come già detto, la feature risulta essere, al momento, esclusiva solo per gli utenti Android iscritti al programma di beta testing. Questi, ovviamente, devono aver scaricato l’ultima versione dell’app. Il fatto che la feature sia già disponibile per i beta tester indica che manca poco al debutto ufficiale al pubblico. Se i test andranno come previsto, tra non molto tutti potremo ascoltare gli audio vocali con più gioia. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com