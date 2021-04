Dopo averla testata con Insider, Microsoft sta per introdurre la nuova funzionalità Notizie e Interessi a Windows 10. In breve, lo strumento crea una scorciatoia sulla barra delle applicazioni che consente di controllare il meteo, nonché di aggiornarsi sulle ultime news, risultati sportivi e prezzi delle azioni. Toccando una storia la si aprirà in un browser. Si può anche salvare un articolo per leggerlo in seguito e condividerlo sui social. Quello che non vedremo nel feed, almeno non ancora, sono gli annunci.

Naturalmente, possiamo modificare la selezione degli argomenti che vogliamo vedere nel nostro feed, così come le pubblicazioni che Windows utilizza per trovare articoli. Inoltre, c’è una certa flessibilità nel modo in cui l’icona viene visualizzata sulla barra delle applicazioni. È anche possibile disattivare la funzione se non vogliamo intasare il desktop.

News e meteo sempre a portata di desktop

Nell’aggiungere Notizie e Interessi alla barra delle applicazioni, Microsoft afferma che sta cercando di raggiungere una manciata di obiettivi. In primo luogo, vuole rendere più facile la ricerca di contenuti di notizie pertinenti e di alta qualità. Inoltre, per come la vede l’azienda, la maggior parte delle persone ha già una routine in cui controlla costantemente cosa sta succedendo nel mondo durante il giorno. Allora perché non rendere questo processo più fluido? Includere un modo per controllare il meteo tramite Windows è qualcosa che le persone richiedono da un po’ di tempo.

Microsoft prevede di iniziare a distribuire Notizie e Interessi nella barra delle applicazioni di Windows a partire dalle prossime settimane. L’azienda ha riferito che sta adottando un “approccio graduale e misurato”, con l’intera implementazione prevista nel corso di diversi mesi.

Ph. Credit: Microsoft