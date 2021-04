Siete stanchi del vostro operatore telefonico e volete cambiare aria? Beh, forse Very Mobile ha la tariffa giusta per voi. Il noto operatore telefonico ha deciso di portare in campo una tariffa rivolta esclusivamente a coloro che passano da alcuni operatori telefonici virtuali e non. Il vantaggio di tutto? Promo ricca di contenuti a costo pazzesco. Ecco tutti i dettagli.

Very Mobile si contraddistingue per i prezzi delle sua tariffe inferiori alla media. Nonostante i costi contenuti, però, la qualità e più che ottima. L’operatore, infatti, fa affidamento alla copertura WindTre per offrire servizio ai suoi clienti. La tariffa di cui vogliamo parlarvi oggi, potrebbe farvi risparmiare un sacco di soldi. Scopriamo cosa comprende e come attivarla.

Very Mobile: tutti il necessario a meno di 7 euro al mese

Ebbene sì, avete letto bene, Very Mobile propone una tariffa super ricca ad un prezzo molto accessibile. Si chiama “Very 6,99” e comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è, appunto, di soli 6,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel prezzo tutti i servizi essenziali come hotspot personale, “Ti ho cercato” e “RingMe”.

Very 6,99 è attivabile sia online che presso i punti vendita fisici sparsi su territorio italiano. Possono richiederne l’attivazione, tutti i clienti che passano all’operatore da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri MVNO (lista completa sul sito ufficiale). É previsto un costo di attivazione + SIM pari a 5,00 euro. Nel caso di acquisto online, la spedizione a casa è completamente gratuita. Al momento, la promo è sottoscrivibile a tempo indeterminato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Verymobile.it