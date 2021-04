Windows 10, la nuova barra delle applicazioni è molto interessante

Microsoft ha appena annunciato la nuova barra delle applicazioni di Windows 10, personalizzata per il singolo utente. Questa barra delle applicazioni offre contenuti di alta qualità basati sulle tue notizie e interessi con un solo clic o tocco. L’azienda mira a fornire agli utenti un modo semplice per rimanere aggiornati su molti eventi diversi contemporaneamente. L’aggiornamento che apporterà modifiche a questo strumento dovrebbe arrivare nel giro di pochi mesi. Vediamo quali saranno le principali novità.

La nuova barra delle applicazioni di Windows 10

Per cominciare, l’icona del tempo sulla barra delle applicazioni mostrerà agli utenti il ​​tempo corrente in tempo reale. Inoltre, l’icona news mostrerà i contenuti più recenti per notizie, sport, azioni e traffico. Entrambe queste funzionalità consentono all’utente di accedere rapidamente ai contenuti desiderati senza passare costantemente da un’applicazione all’altra sul proprio dispositivo. Inoltre, anche se ti capita di avere poco tempo per leggere un contenuto come un aggiornamento di notizie, la nuova barra delle applicazioni ti consente di salvare tale contenuto per dopo e persino di condividere l’elemento quando sarà il momento.

In termini di design, gli utenti possono sfruttare le schede informative per regolare quali aggiornamenti meteo vengono visualizzati. A seconda della quantità di spazio sulla barra delle applicazioni che desideri risparmiare, puoi persino impostare la funzione meteo in modo che venga visualizzata solo come icona anziché come opzione di testo. In modo simile, anche la finanza, lo sport, il traffico e il tempo possono essere organizzati utilizzando schede informative per assicurarti di dover visualizzare solo il contenuto che ti interessa in un dato momento.