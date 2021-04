Apple fa un altro passo avanti volto a combattere il Covid-19. L’azienda ha appena annunciato l’avvio di un programma di vaccinazione contro il virus per i dipendenti dei suoi uffici di Cupertino. Non ci sarà più bisogno di recarsi presso i centri di vaccinazione, questi potranno ricevere la loro dose direttamente presso gli uffici. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La richiesta dei vaccini in California è molta e non tutti i dipendenti Apple degli uffici di Cupertino sono riusciti a vaccinarsi. Con l’avvio del programma di vaccinazione, l’azienda va in contro di tutti coloro che fino ad ora hanno avuto difficoltà ad ottenere la loro dose.

Apple: vaccinazione direttamente presso gli uffici a partire da ora

Il nuovo programma per dipendenti Apple è completamente facoltativo. Ognuno potrà decidere se farsi vaccinare o meno. L’azienda ha spiegato che offrirà a tutti coloro che faranno il vaccino, un concedo per malattia nel caso di manifestazioni di sintomi post-vaccinazione. Lo scopo del programma non è solo quello di semplificare il processo di vaccinazione dei dipendenti, ma anche quello di accorciare i tempi di lavoro a distanza. Prima tutti saranno vaccinati e prima potranno tornare a lavorare negli uffici.

Al momento, Apple non ha proferito parola in merito alla possibilità di tornare a lavorare negli uffici dopo il programma di vaccinazione. Ciò che è certo è che più volte l’azienda ha espresso volontà di portare le cose alla normalità nel più breve tempo possibile. Come andrà a finire la faccenda? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com