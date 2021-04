Il servizio Internet è stato interrotto per circa 900 clienti a Tumbler Ridge, Columbia Britannica, dopo che un castoro ha masticato un cavo della fibra ottica, provocando grandi danni. Una portavoce di Telus Liz Sauvé ha descritto la vicenda come una “svolta degli eventi bizzarra e unicamente canadese”. La troupe ha scoperto che un castoro ha masticato il cavo in più punti, causando l’interruzione di Internet sabato intorno alle 4 del mattino.

“La nostra squadra ha individuato una diga vicina e sembra che i castori abbiano scavato sottoterra lungo il torrente per raggiungere il nostro cavo, che è sepolto a circa tre piedi sottoterra e protetto da un condotto spesso 4,5 pollici. I castori hanno prima danneggiato il condotto e in seguito sono arrivati al cavo masticandolo in più punti”, afferma la dichiarazione di Telus.

Una casa per castori fatta di fibra

Sauvé ha riferito che una foto dal sito mostrava come i castori avevano utilizzato i materiali dell’azienda per costruire le loro case. L’immagine mostra infatti il nastro di marcatura in fibra, di solito sepolto sottoterra, in cima alla loro diga.

Le squadre hanno portato attrezzature e tecnici per aiutare a esporre il cavo e determinare l’estensione del danno. La dichiarazione afferma che le condizioni erano ostiche poiché il terreno sopra il cavo era parzialmente ghiacciato. La società ha dichiarato di aver ripristinato completamente il servizio il giorno dopo.

Foto di Andrea Bohl da Pixabay