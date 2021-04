Dopo aver fatto scintille con l’iniziativa del buono Amazon da 10 euro, Kena Mobile ci riprova. La casa ha appena lanciato una nuova promozione che permette a coloro che passano all’operatore di ottenere un rimborso di ben 5 euro! Come funziona il tutto? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Stavate pensando di passare a Kena Mobile? Questo potrebbe essere il momento adatto per farlo. L’operatore telefonico virtuale di TIM ha deciso di affiancare un’iniziativa speciale alle tariffa per nuovi clienti che effettuano portabilità. Ecco in cosa consiste la promo.

Kena Mobile: ecco come ottenere 5 euro di rimborso

L’iniziativa del rimborso di 5 euro di Kena Mobile è rivolta a tutti i nuovi clienti che attivano una SIM Kena Mobile e richiedono la portabilità da altro operatore. Le promo compatibili con la tariffa sono Kena 9,99 e Kena 12,99. Qui di seguito andiamo a riportarvi i dettagli di entrambe

Kena 9,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps.

di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps. Prezzo mensile di 9,99 euro .

. Attivazione, SIM e consegna gratuita.

Attivabile, ai fini della promozione, da i clienti Iliad e di alcuni MVNO (lista completa sul sito).

Kena 12,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps.

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Prezzo mensile di 12,99 euro .

. Attivazione SIM e consegna gratuita.

Attivabile da coloro che portano il loro numero in Kena Mobile da un qualsiasi operatore telefonico.

La promo rimborso è una promozione esclusiva online e del canale telefonico 181. Per poter usufruirne, è necessario inserire o comunicare il codice “KENA5” al momento dell’acquisto della nuova SIM. Il rimborso di 5 euro verrà accreditato sul credito residuo dopo il primo rinnovo della tariffa scelta. L’iniziativa terminerà, salvo proroghe, il prossimo 5 maggio 2021 alle ore 10. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: kenamobile.it