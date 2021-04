Zoom lancia una nuova funzione per creare riunioni più immersive

Zoom, una delle piattaforme di videochiamata più famose al mondo, ha annunciato circa sei mesi fa la nuova funzionalità Immersive View, ed ora è pronta a renderla disponibile a tutti gli utenti, creando così un “modo più coinvolgente e collaborativo per incontrarsi”. La visualizzazione immersiva ricorda la modalità Together di Microsoft Teams, in cui gli utenti in una riunione possono apparire in un’aula, in una sala riunioni vecchio stile ecc. Scopriamo di più in merito a questa interessante novità in arrivo a breve.

La nuova funzionalità di Zoom

Immersive View consente agli host di organizzare posizionare tutti i partecipanti di una riunione in un unico sfondo virtuale, riunendo le persone in una scena per connettersi e collaborare in uno spazio di riunione virtuale coerente, immersivo e più stimolante. È possibile utilizzare la funzione di visualizzazione con un massimo di 25 partecipanti, creando un ambiente di classe, una sala riunioni, un auditorium per conferenze o il tuo luogo preferito per incontrarti con gli amici.

Gli ospitanti di riunioni e webinar possono selezionare la vista immersiva di Zoom nello stesso modo in cui selezionerebbero la vista relatore o galleria. Gli ospitanti avranno la possibilità di posizionare automaticamente o manualmente i partecipanti in una scena virtuale di loro scelta. Quando un host vuole condividere il proprio schermo, la funzione di visualizzazione immersiva terminerà e verrà sostituita dallo schermo condiviso. Quando la condivisione si interrompe, Immersive View ricomincerà con le stesse posizioni di prima.

Questa funzione è disponibile nelle app Web e macOS con la versione di Zoom 5.6.3 o successiva ed è abilitata per impostazione predefinita per tutti gli account, sia gratuiti sia versioni Pro.