Google Assistant, in arrivo una nuova funzionalità molto interessante

La multinazionale statunitense sta per introdurre nuovi aggiornamenti che renderanno Google Assistant migliore nel pronunciare nomi complicati e comprendere il contesto delle conversazioni che lo riguardano. Per iniziare, a breve ci sarà l’opportunità di insegnargli a pronunciare i nomi dei propri contatti, proprio come si può istruirlo su come pronunciare correttamente il proprio nome. Secondo Google, “l’assistente ascolterà la tua pronuncia e la ricorderà”, senza che la registrazione sia tenuta dall’azienda, rispettando dunque anche la privacy del cliente.

La nuova funzionalità di Google Assistant

L’azienda ha confermato che la nuova funzione sarà disponibile inizialmente solo in inglese, anche se l’obiettivo è renderla usufruibile per tutte. Una volta ricevuto il nuovo aggiornamento sul telefono o sullo smart speaker in questione, basta toccare l’opzione “Registra il tuo” sotto il campo del contatto nel menu delle impostazioni dell’assistente per iniziare.

L’azienda afferma di aver completamente ricostruito i modelli di comprensione del linguaggio naturale dell’IA per cogliere più accuratamente il contesto. Grazie all’inclusione della tecnologia BERT di Google, ora può elaborare le parole in modo olistico anziché una per una. Con queste aggiunte, Google afferma che “l’assistente ora può rispondere con precisione quasi al 100% alle sveglie e alle attività del timer”. In pratica, ciò significa che puoi fare qualcosa come cambiare idea a metà frase e l’Assistente seguirà il tuo corso di pensiero.

Infine, Google utilizza la stessa tecnologia BERT per migliorare ulteriormente la consapevolezza contestuale di Assistant. Tutti questi miglioramenti dovrebbero rendere le conversazioni con l’assistente più naturali e utili per l’utilizzatore dell’assistente sul proprio smartphone o su un altro dispositivo compatibile.