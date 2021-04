Very Mobile continua a fare scintille. Nonostante i prezzi delle sue tariffe siano tra i più bassi del mercato, l’azienda ha deciso di spingersi oltre. Per un periodo limitato, questa offrirà l’attivazione gratuita su ben 2 promozioni iconiche. Un’offerta che in molti non possono rifiutare.

Gli operatori telefonici virtuali stanno facendo guerra a suon di iniziative. Dopo Kena Mobile, anche l’operatore virtuale di WindTre ha deciso di dire la sua in termini di promo. Non 5 euro di buono sconto, ma l’attivazione gratuita sulle tariffe di punta Very 4,99 e Very 6,99. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Very Mobile: ecco le tariffe con attivazione gratuita

Come accennato, le tariffe che partecipano alla nuova interessante iniziativa di Very Mobile sono ben 2: Very 4,99 e Very 6,99. Qui di seguito andiamo a riportarvi i dettagli di entrambe:

Very 4,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

30 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps.

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Prezzo mensile da sostenere pari a 4,99 euro .

. Attivazione gratuita a tempo limitato.

Disponibile per clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO (lista completa sul sito ufficiale).

Very 6,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps.

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Prezzo mensile da sostenere pari a 6,99 euro .

. Attivazione gratuita a tempo limitato.

Disponibile per clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO (lista completa sul sito ufficiale).

Su entrambe le tariffe, Very Mobile offre l’attivazione gratuita fino al prossimo 9 maggio 2021. La spedizione della SIM è anch’essa gratuita. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: verymobile.it