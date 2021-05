Apple sempre più in alto. L’azienda ha appena rilasciato i dati finanziari in merito al primo trimestre del 2021. Il fatturato è aumentato del 53,62% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il merito? Ovviamente della nuova gamma di iPhone 12. Tim Cook, inoltre, ha rivelato qual è stato il melafonino della serie ad aver venduto di più. Scopriamolo insieme.

Da oramai qualche anno, Apple ha deciso di cambiare politica in merito alle vendite di iPhone. Non più un unico modello di punta, ma diversi per accontentare più utenti possibile. A quanto pare, la tattica sta dando i suoi frutti. Le vendite dei melafonini sono in continuo aumento. Ben 4 gli iPhone 12 lanciati quest’anno. Quale sarà stato quello che ha contribuito di più a far aumentare il fatturato dell’azienda?

Apple: iPhone 12 è il più venduto del primo trimestre 2021

Un trimestre 2021 pieno di soddisfazioni, quello di Apple. Come già detto, il fatturato dell’azienda aumentato del 53,62% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un dato impressionante considerando il difficile periodo che tutto il mondo sta affrontando a causa del Covid-19. Gran parte dell’aumento di fatturato è merito dei nuovi iPhone 12 che, con le loro caratteristiche, hanno letteralmente fatto innamorare milioni di utenti. Tra i 4 device lanciati, è stato iPhone 12 (modello base) ad essere quello più venduto nei primi mesi del 2021. A confermarlo, lo stesso CEO dell’azienda. Ottimi risultati di vendita si sono registrati anche per le varianti Pro. L’unico a non essere stato menzionato è iPhone 12 mini.

Lo smartphone piccolo e potente della mela morsicata non ha riscosso il successo sperato. Sono settimane, infatti, che Apple ne ha ridotto la produzione. La differenza di prezzo rispetto alla versione classica è troppo poca per convincere gli utenti ad acquistarlo. Apple deve attuare una tattica differente se vuole che questo venga notato maggiormente. Ricordiamo che anche l’anno prossimo, Cupertino lancerà nuovamente 4 varianti differenti di iPhone. Sarà ancora la versione standard, quella più venduta? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com