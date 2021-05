Pollo, come capire quando la carne è andata a male?

Il pollo è un alimento versatile e nutriente, ideale per svariate tipologie di regimi alimentari e proprio per questo tra i più apprezzati dalla popolazione. Tuttavia, come molti prodotti a base di carne e pollame, anch’esso può deteriorarsi. Questo può influenzarne il gusto e la consistenza e, in alcuni casi, provocare svariate infezioni batteriche o malattie. Ecco perché è importante sapere come capire se il pollo è andato a male. Fortunatamente, ci sono alcuni segnali per capire quando si sta mangiando della carne sana e sicura da consumare. Scopriamoli di seguito.

I segnali di una carne di pollo deteriorata

A seconda che tu abbia pollo crudo o cotto, ci sono alcune cose importanti da notare in termini di aspetto e colore. Prima di prepararlo, è importante controllare il suo aspetto per i segni di deterioramento. Il pollo crudo dovrebbe avere un colore rosa chiaro con pezzi grassi bianchi. Se la polpa è grigia o verde o se il grasso è di colore giallo, questo è un segno di deterioramento ed è consigliato buttarlo. Detto questo, è normale se ci sono lievi cambiamenti di colore nella carne del pollo. Ad esempio, potresti osservare un leggero scurimento o sbiadimento della polpa rosa, un risultato normale dell’ossimioglobina, una proteina e un pigmento rosso. Sebbene non sia sempre un segno di deterioramento, questo può significare che la carne non è così fresca.

Un altro segno rivelatore di carne deteriorata è un cattivo odore. Il pollo crudo e fresco avrà un odore molto delicato o del tutto assente. Se la tua carne bianca ha un odore molto evidente, come un odore acido o simile allo zolfo simile alle uova marce, è da buttare. Bisogna comunque specificare che l’olfatto delle persone può variare, il che significa che non tutti noteranno un cambiamento nell’odore del pollo. Quindi, fai attenzione anche ad altri segni di deterioramento.