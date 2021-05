Galaxy S21 FE, trapelano online le prime news su questo nuovo device

Sono apparsi online alcuni rumors sul nuovo smartphone Galaxy S21 FE, device confermato recentemente anche dall'azienda stessa in un post

E’ molto probabile che Samsung rilascerà il nuovo smartphone Galaxy S21 FE quest’anno. La società ha almeno indirettamente riconosciuto che il telefono esiste quando lo ha menzionato accidentalmente sul portale ufficiale Samsung Mexico questa settimana. Si tratta di un device molto atteso dalla popolazione, che si aspetta un vero e proprio salto di qualità rispetto al modello precedente, non particolarmente amato. Proprio per questo, sembra che l’azienda si stia impegnando molto nella realizzazione di un prodotto completo a 360°. Scopriamo di più in merito.

Le novità sul Galaxy S21 FE

Il prossimo Galaxy S21 FE dovrebbe adottare un nuovo linguaggio di design simile al Galaxy S21. I rendering della stampa trapelati raffiguranti il nuovo smartphone indicano che il telefono seguirà gli stessi principi di progettazione della serie Galaxy S21, in particolare per quanto riguarda l’alloggiamento della fotocamera. Avvolge i bordi superiore e laterale del dispositivo e, di conseguenza, sembra meno un ripensamento.

Il Galaxy S21 FE dovrebbe portare una tripla fotocamera combinata sul pannello posteriore, anche se le specifiche dettagliate sono sconosciute. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, è stato riferito che dovrebbe funzionare con una risoluzione di 32 MP, anche se solo il tempo dirà se si tratta dello stesso sensore da 32 MP utilizzato per il Galaxy S20 FE o per uno sparatutto aggiornato.

Non ci sono troppi dettagli sull’hardware, ma i dettagli della batteria sono emersi a metà aprile. Secondo questi dati, il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.500 mAh, come il modello precedente.