Nelle scorse ore, a sorpresa, ho. Mobile ha deciso di annunciare una data di scadenza per una delle sue tariffe più economiche, ho. 5,99. Stando a quanto riportato sul sito, la tariffa sarà disponibile solo fino ad oggi. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittane per non rimanere a mani vuote. In questo articolo andiamo ad elencarvi quello che comprende e come procedere per sottoscriverla.

Pare proprio che ho. Mobile voglia dare un taglio al suo catalogo offerte. La tanto famosa ho. 5,99 sta per andare in pensione. Cosa arriverà dopo? Nessuno lo sa. Nel frattempo, chi vuole, può ancora approfittare della strepitosa tariffa tutto incluso. Ecco tutti i dettagli.

ho. Mobile: contenuti e prezzo di ho. 5,99

ho. 5,99 è la promo più economica di ho. Mobile. Rivolta a coloro che passano da Iliad e da alcuni MVNO, comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 5,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel prezzo, tutti i servizi essenziali come hotspot personale, ho. chiamato, ecc.

Possono attivare l’offerta tutti coloro che passano all’operatore da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO (lista completa sul sito ufficiale). La sottoscrizione può essere effettuata sia online che presso i punti vendita fisici sparsi per l’Italia. Il costo di attivazione è gratuito. Il costo della SIM è pari a 0,99 euro. Come già detto, il termine ultimo per attivare la promo è oggi, 2 maggio 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it