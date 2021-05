Intelligenza artificiale, un nuovo dispositivo simula la mente umana

Un team di ricercatori ha creato un dispositivo informatico simile a un cervello in grado di apprendere per associazione, basandosi esclusivamente su meccanismi di intelligenza artificiale. Il segreto del dispositivo risiede nei suoi nuovi “transistor sinaptici” organici ed elettrochimici, che elaborano e memorizzano simultaneamente le informazioni proprio come il cervello umano. I ricercatori hanno dimostrato che il transistor può imitare la plasticità a breve e lungo termine delle sinapsi nel cervello umano, basandosi sui ricordi da apprendere nel tempo. Scopriamo di più a riguardo.

Il nuovo dispositivo basato su intelligenza artificiale

Con la sua capacità simile al cervello, il nuovo transistor e circuito potrebbero potenzialmente superare i limiti dell’informatica tradizionale, incluso il loro hardware che consuma energia e la capacità limitata di eseguire più attività contemporaneamente. Il dispositivo simile al cervello ha anche una maggiore tolleranza ai guasti, continuando a funzionare senza problemi anche quando alcuni componenti si guastano, fenomeno molto frequente con il tempo.

“Sebbene il computer moderno sia eccezionale, il cervello umano può facilmente superarlo in alcune attività complesse e non strutturate, come il riconoscimento di schemi, il controllo motorio e l’integrazione multisensoriale”, ha detto Jonathan Rivnay, scienziato e autore principale dello studio. “Questo grazie alla plasticità della sinapsi, che è l’elemento costitutivo di base della potenza di calcolo del cervello. Queste sinapsi consentono al cervello di lavorare in modo altamente parallelo, tollerante ai guasti ed efficiente dal punto di vista energetico. Nel nostro lavoro, dimostriamo un transistor organico di plastica che imita le funzioni chiave di una sinapsi biologica”.