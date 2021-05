Secondo quanto riferito, le ultime sneaker collaborative di Nike e Sony PlayStation verranno lanciate il mese prossimo. La coppia si è incrociata per la prima volta nel 2018 sotto la scarpa Nike firmata dalla superstar NBA Paul George – la PG 2.5 – e, dopo alcune speculazioni e accenni sui social media, stanno iniziando a trapelare ulteriori dettagli sull’iterazione a tema PlayStation 5.

Le immagini delle scarpe, che apparentemente verranno vendute in due colorazioni distinte, sono apparse per la prima volta su Instagram a marzo per gentile concessione di LaceupHK, ma non sono mai stati rivelati prezzi o tempistiche fisse. Secondo Sneaker Files, tuttavia, le PG 5 x PS5 arriveranno a maggio al prezzo di 110 dollari.

Delle scarpe estremamente limitate

Se accadrà come per le precedenti collaborazioni PlayStation e Nike, lo stock sarà probabilmente molto limitato, forse anche più limitato della stessa console PlayStation 5, lanciata a novembre. Come sempre, quindi, la migliore possibilità per acquistare una delle sneakers limitate sarà probabilmente dopo il lancio iniziale, una volta che inizieranno a comparire sui punti vendita come StockX.

È interessante notare che, come accennato in precedenza, ci saranno in realtà due diverse colorazioni del PG 5 x PlayStation tra cui scegliere. Le sneaker blu ricordano più la schermata iniziale della console, con l’intersuola, i lacci e la linguetta che offrono un contrasto bianco. La variazione bianca, invece, sembra un più legata al design dell’attuale PS5. Presenta il nero lungo la fodera e la linguetta, con uno Swoosh Nike blu e anche la suola presente – un cenno al look accattivante della console.

Entrambe, da quello che possiamo vedere, presenteranno anche gli iconici simboli triangolo-cerchio-croce-quadrato di Sony. Per ora l’unica cosa da fare è tenere d’occhio le sneakers e attendere una data di uscita più concreta. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Foto di LaceupHK (Instagram) via Sneaker Files