Al giorno d’oggi, quasi tutti gli utenti WhatsApp sfruttano i gruppi per comunicare. Se da una parte questi risultano essere particolarmente comodi, dall’altra possono diventare una vera e propria seccatura. Per chi ha molteplici gruppi, in particolare, il rischio di impazzire per le troppe notifiche è alto. Se anche voi siete tra quelli che avete tanti gruppi e non sapete come fare per avere una tregua, ecco 2 trucchi che potrebbero semplificarvi la vita.

Negli ultimi mesi WhatsApp ha introdotto diverse funzioni in grado di gestire le notifiche al meglio. Finalmente, ad esempio, gli utenti possono silenziare le chat per sempre. Tale funzione, ovviamente, vale anche per i gruppi, ma non ci salva dalle notifiche con menzione all’interno di essi. Con un piccolo trucco è possibile sbarazzarsi anche da queste. Scopriamolo insieme.

WhatsApp: ecco come silenziare completamente i gruppi

Il primo passo da fare per alleggerire le notifiche dei gruppi è, come già anticipato, quello di silenziarli. Per far ciò, non bisogna fare altro che entrare all’interno della pagina riepilogativa del gruppo e cliccare sulla voce “silenzioso“. Dopo aver attivato questa impostazione, non riceverete più le notifiche dei messaggi di quel gruppo, ma continuerete a ricevere quelle dei messaggi in cui vi hanno menzionato. Ciò è facilmente risolvibile silenziando la persona che sta mandando i messaggi con menzione. Per far ciò, bisogna entrare all’interno del suo profilo e cliccare sulla voce “silenzioso”.

Grazie a questi due semplici trucchi, qualsiasi notifica proveniente da gruppi sarà completamente silenziata. Ovviamente, qualora vogliate ritornare alla normalità basterà tornare nelle impostazioni e disattivare l’opzione silenzioso. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.