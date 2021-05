Covid-19, ecco come il virus si è adattato inizialmente negli esseri umani

I virus hanno bisogno di proteine ​​di ingresso per penetrare nelle cellule dove si replicheranno. L’elemento principale che ha causato la diffusione del Covid-19 e del suo virus nell’organismo umano è stata la proteina spike, detta anche proteina S. Essa si è adattata rapidamente ai suoi nuovi ospiti umani. Ha fatto il suo primo grande passo in questa direzione all’inizio del 2020, quando il suo amminoacido 614 è passato da un acido aspartico (D) a una glicina (G). I virus portatori di questa mutazione D614G si trasmettono tra gli esseri umani più rapidamente e ora costituiscono la maggioranza in circolazione.

Il virus del Covid-19 e le sue mutazioni

All’inizio della pandemia, nella corsa alla creazione di strumenti per studiare il SARS-CoV-2, i ricercatori hanno sviluppato sistemi di pseudovirus per misurare l’infezione in modo sicuro e facilmente quantificabile. Questi sistemi esprimono una proteina di ingresso virale sulla superficie di un virus reporter utilizzato per monitorare l’ingresso di cellule e sono stati usati per anni per studiare molte di queste proteine.

Di fronte a risultati inefficienti, molti virologi sono giunti alla stessa soluzione dei loro colleghi di biologia strutturale: mutare il sito della proteina S che viene scisso dalle proteasi simili alla furina nelle cellule produttrici di virus. Questo cambiamento ha mantenuto il dominio S1 della proteina S, che contiene il RBD e lega ACE2, legato in modo covalente al suo dominio S2. In particolare, alcune, ma non tutte, di queste mutazioni nel sito della furina hanno migliorato significativamente l’infezione da pseudovirus delle cellule.