Un Nintendo Wii d’oro creato per la regina Elisabetta II, ed è attualmente in vendita su eBay per la somma di 300.000 dollari. La maggior parte delle persone che vogliono spendere una cifra simile, di solito, cercano di acquistare una casa o fare qualche altro tipo di investimento. A onor di cronaca, nel 2009 e come parte di una trovata pubblicitaria per la Big Family Games, un gioco Wii multiplayer, l’editore THQ aveva ordinato la creazione di un Nintendo Wii in oro 24 carati.

A quel tempo, la consolle era stata consegnata personalmente a Sua Maestà. Tuttavia, Buckingham Palace segue linee guida piuttosto rigide sui regali e il pacchetto era stato infine restituito a THQ. Dodici anni dopo, è riemerso sulla piattaforma di rivendita di eBay. Infatti, il collezionista Donny Fillerup lo ha messo in vendita per alcuni giorni. Nella descrizione, quest’ultimo spiega che l’avrebbe acquistata nel 2017 ed aveva taciuto questo acquisto fino a quando il canale YouTube People Make Games non l’aveva scoperta nel 2019.

In vendita per 300.000

Su eBay, il venditore spiega che ora vuole separarsene. Sebbene questa versione completamente dorata della console Nintendo sia sorprendente, le prestazioni del dispositivo sono identiche a quelle di una normale console. Questa straordinaria consolle è stata messa all’asta su eBay per un prezzo di partenza di 300.000 dollari. Una cifra del tutto normale quando si conosce la rarità dell’oggetto. Inoltre, Donny Fillerup assicura che il Nintendo Wii in oro 24 carati è stato valutato dagli esperti come avente un valore superiore a 1.000.000 di dollari. La console Wii stessa è in buone condizioni, assicura il venditore.

In vendita anche la vecchia macchina di Kate e William

Tra pochi giorni, i fan di Kate e William avranno la rara opportunità di avvicinarsi a loro acquistando una proprietà che gli è appartenuta. La vecchia auto del Duca e della Duchessa di Cambridge, infatti, sarà presto messa all’asta (per l’esattezza il 22 maggio). Si tratta di una Land Rover Range Rover Vogue SE. Il principe William e sua moglie Kate Middleton hanno ricevuto il veicolo nel 2013, tramite il servizio VIP del produttore britannico.

La usavano per scopi personali, soprattutto per andare a prendere il figlio George a scuola. Anche l’auto è in buone condizioni ed è ancora in garanzia fino a luglio 2021. In termini di chilometraggio, il 4 * 4 mostra quasi 62.000 chilometri sul contachilometri. Si stima che la Range Rover sarà venduta ad un possibile prezzo compreso tra i 35.000 e i 46.000 euro. C’è da dire che è ben equipaggiata: dotata di sedili riscaldati (ed elettrici, per quelli davanti), un tetto panoramico, possiede sensori anteriori e posteriori, ma anche un frigorifero per le bevande. Non male, vero?