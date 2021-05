Come vi abbiamo accennato in un precedente articolo, ho. Mobile ha deciso di mandare in pensione la tariffa economica ho. 5,99. Questa, è stata sostituita da una nuova promozione che, in fin dei conti, non sembra poi così nuova. I contenuti, infatti, rimangono gli stessi della precedente, a cambiare è il prezzo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, il pensionamento della tariffa ho. 5,99 è stato accompagnato dall’arrivo di una nuova tariffa all’interno del catalogo dell’operatore. Si chiama ho. 6,99 e basta leggere il contenuto per capire che non si tratta di una novità esclusiva. Scopriamo insieme cosa comprende.

ho. Mobile: contenuto e costo della nuova ho. 6,99

Si chiama ho. 6,99, la tariffa sostitutiva di ho. 5,99. Questa, continua ad offrire ai clienti gli stessi contenuti della precedente: minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti, 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di 6,99 euro. Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel costo tutti i servizi essenziali come ho. chiamato, hotspot personale, ecc.

ho. 6,99 non è altro, quindi, che ho. 5,99 camuffata. L’unica cosa che cambia è il prezzo (la nuova costa 1 euro un più). Possono sottoscrivere la tariffa tutti coloro che provengono da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO (lista completa sul sito ufficiale). É previsto un costo di attivazione + SIM pari a 0,99 euro. Al momento, non è stata comunicata una data di termine promo. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it