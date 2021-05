Vitamine, quando conviene prenderle e in che modalità?

Le vitamine sono nutrienti di estrema importanza per il nostro organismo, e sapere come e quando assumerle è fondamentale

L’assunzione di vitamine può essere un ottimo modo per supportare i propri bisogni nutrizionali, specialmente se ci sono eventuali carenze. Non bisogna però pensare sia una cosa scontata, in quanto richiede modalità ben precise e magari anche il rispetto di tempistiche prefissate.

“Quando le persone non assumono le vitamine nel modo corretto, non vedono miglioramenti”, afferma il medico di famiglia Rodolfo Perez-Gallardo. “Il tuo corpo non può assorbire completamente questi nutrienti a meno che tu non sappia il momento migliore per prenderle.”

Come e quando assumere le vitamine

La vitamina C e la vitamina B12 sono vitamine idrosolubili, il che significa che hai bisogno di acqua per assorbirle. “E’ necessario assumere questi nutrienti a stomaco vuoto con un bicchiere d’acqua”, consiglia il dottor Perez-Gallardo. E poiché può essere energizzante, il dottore dice che il momento migliore per prendere la vitamina B12 è la mattina, quindi non influirà sul sonno.

Le vitamine liposolubili richiedono grasso perché il tuo corpo le assorba. Loro includono: la vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Per il massimo assorbimento, il momento migliore per assumerli è dopo aver mangiato cibi che contengono grassi. Bastano anche piccole quantità di latte o yogurt a basso contenuto di grassi o intero andranno bene.

I multivitaminici possono essere più complicati: spesso contengono vitamine sia idrosolubili che liposolubili. “Il momento migliore per prendere un multivitaminico è con il cibo, quindi qualsiasi grasso può aiutare con l’assorbimento. Puoi anche bere una bevanda a base d’acqua per lavare il tutto”, osserva il Dr. Perez-Gallardo. “Ma lo svantaggio è che il tuo corpo non assorbe le vitamine idrosolubili e quelle liposolubili”.