New York distrutta nel 2019, Tokyo salvata nel 2017, ma Dhaka e la Costa Azzurra devastate nel 2015 e 2013. Ogni 2 anni, le agenzie spaziali si incontrano per coordinare e trovare soluzioni in caso di possibile impatto di un asteroide sulla Terra. Quest’anno, 2021 PDC è apparso sul radar con una probabilità di 1 su 20 di schiantarsi sulla Terra. Oltre l’1%, è stato attivato l’allarme generale e le risorse messe in comune per cercare di salvare il nostro pianeta. L’oggetto rilevato in ritardo, 6 mesi prima dell’impatto, non ha lasciato alcuna possibilità alle agenzie abbastanza tempo per evitarlo.

Un’evidente mancanza di tempo

Scoperto il 19 aprile 2021, un asteroide le cui dimensioni sarebbero comprese tra 35 e 700 metri è stato rilevato con una bassa probabilità di impatto. Il 1° giorno della simulazione, la probabilità raggiunge il 5%, facendo scattare l’allerta generale. Il secondo giorno, la traiettoria è stata confermata, e l’asteroide colpirà la Terra il 20 ottobre 2021. Nonostante la mobilitazione generale, è ovvio agli scienziati che un ritardo così breve non consentirà l’invio di una missione per dirottarlo.

I giorni successivi hanno permesso di determinare con maggiore precisione il luogo dell’impatto. Ciò avverrà al confine tra Austria, Repubblica Ceca e Germania. Nello scenario peggiore, 6,6 milioni di persone in un raggio di 250 km potrebbero essere colpite.

Attacco nucleare, un’opzione complicata

Per limitare l’impatto o semplicemente distruggere l’asteroide, gli scienziati stanno cercando di preparare, come ultima risorsa, un attacco nucleare sulla superficie dell’oggetto. Parte dell’esercizio di Tokyo 2017, questo avrebbe potuto salvare la città, ma i disaccordi politici avevano fermato il progetto nel 2019.

Per 2021 PDC il problema dell’utilizzo delle cariche nucleari sarebbe anche politico. Gli scienziati ritengono che il termine sarebbe troppo breve per consentire un accordo che superi le leggi internazionali esistenti sull’uso di un’arma nucleare nello spazio.

Inoltre, questa soluzione rischierebbe di scindere l’asteroide. Ciò ridurrebbe, in effetti, la potenza dell’impatto nel punto di caduta, ma potrebbe causare diversi impatti secondari. Una soluzione di ultima istanza poco affidabile in termini di risultato e possibilità di attuazione in tempi brevi.

Una soluzione che sarà presto testata

Per evitare il disastro, il modo più semplice sarebbe semplicemente dirottare l’asteroide. Per questo, la NASA sta sperimentando diverse soluzioni. La strategia più realistica, secondo la NASA, è inviare un veicolo spaziale ad alta velocità per schiantarsi contro l’oggetto e deviarlo.

Entro la fine dell’anno, la NASA dovrebbe lanciare la sonda DART (Double Asteroid Redirection Test ) su Dimorphos e misurare la sua capacità di alterare l’orbita dell’asteroide. Dimorphos, come tutti gli oggetti rilevati, non presenta un rischio di collisione con la Terra nel prossimo secolo.

Tuttavia, l’umanità non ha i mezzi per rilevare tutte le minacce in tempo. Nel 2013, una meteora è esplosa in Russia causando gravi danni e ferendo più di 1.400 persone. Nel luglio 2020, una cometa larga 4,8 km è passata vicino alla Terra quando poteva essere rilevata solo 4 mesi prima.

Mentre è improbabile che una minaccia di estinzione simile a quelle che eliminò i dinosauri sfugga alla supervisione delle agenzie spaziali, simulazioni regolari mostrano l’importanza del coordinamento globale in caso di minaccia imminente. Resta solo da sperare che le varie politiche possano essere messe da parte in caso di reale minaccia.