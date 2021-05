Max Hodak, il presidente di Neuralink, la società cofondata da Elon Musk che ha lo scopo di creare interfacce cerebrali e chip impiantabili che possano collegare il cervello umano ad un computer, afferma di aver lasciato l’azienda già da qualche settimana. Al momento non ci sono informazioni sul motivo della sua decisione.

Hodak, che oltre ad essere il presidente di Neuralink ne è anche un fondatore, assieme ad Elon Musk, ha dichiarato su Twitter che, nonostante il suo abbandono, rimane un grande fan dell’azienda e dei suoi progetti e da essa ha imparato molte cose.

✨Some personal news:✨ I am no longer at Neuralink (as of a few weeks ago). I learned a ton there and remain a huge cheerleader for the company! Onward to new things.

— Max Hodak (@max_hodak) May 1, 2021