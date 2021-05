L’India sta attraversando una nuova ondata di Covid-19 molto più aggressiva della precedente che aveva ottenuto già milioni di vittime. Quasi 58.000 persone sono morte in questo ultimo mese, secondo i rapporti ufficiali. Tuttavia gli esperti stimano che i decessi risultano essere fino cinque volte maggiore rispetto i rapporti ufficiali.

Come se non fosse già tutto cosi esasperato a complicare le cose si aggiungono molteplici varianti potenzialmente più trasmissibili che si stanno diffondendo in tutto il paese. I vaccini sono sempre meno e non bastano per tutta la popolazione, l’ossigeno scarseggia negli ospedali e i crematori sono pieni all’inverosimile.

Come aiutare l’India a superare la nuova ondata di Covid-19?

Alla fine di gennaio il primo ministro si vantava di come l’India era riuscita a salvare la popolazione dal Covid-19. Tuttavia da allora il paese è stato colpito da una seconda ondata che non lascia scampo e non tende ad arrestarsi. All’inizio di marzo, il paese registrava meno di 16.000 casi giornalieri. Entro il 1 maggio, l’India ha stabilito un record mondiale: più di 400.000 casi in un giorno.

Le persone in tutto il mondo si stanno organizzando per dare un aiuto e tutto quello di cui l’India ha bisogno. Scopriamo insieme tutto quello che possiamo fare per dare una mano. Alcune organizzazioni stanno finanziando e fornendo forniture mediche, come l’ossigeno e DPI. Si stanno allestendo sportelli per garantire che le persone abbiano accesso gratuito a bombole di ossigeno e concentratori. Molte di queste associazioni stanno istruendo le varie comunità su come gestire la pandemia.

Inoltre si sta fornendo un supporto individuale e comunitario. Oltre i medicinali si sta distribuendo cibo a domicilio, kit di medicinali che è possibile assumere da casa e si sta donando denaro alle insegnanti mentre le scuole sono chiuse. Si cerca di sostenere finanziariamente anche le comunità trasgender, spesso messe al margine e ripudiate dalle loro famiglie. Inoltre si cerca di aiutare le donne e le ragazze marginate e anche i bambini e i giovani bisognosi d’aiuto. Se ogni piccola persona dà il suo contributo in questa tragedia sarà un passo avanti per affrontare questa pandemia.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay