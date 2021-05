A partire dallo scorso lunedì, Twitter offre la possibilità agli utenti con 600 o più follower di installare Spaces, la funzione di chat audio simile a Clubhouse. L’aggiornamento, anche se arriverà con un leggero ritardo rispetto alla previsione di lancio dell’azienda, riguarderà sia gli utenti di dispositivi iOS che quelli di dispositivi Android. L’azienda ha dichiarato di aver stabilito il numero minimo di 600 follower dopo aver ricevuto il feedback dei lettori e considerando quanto appreso dall’introduzione di Twitter Spaces, avvenuta alla fine dell’anno scorso.

Twitter Spaces: come funziona e quali novità apporta

La stessa azienda, annunciando i cambiamenti in un post sul blog, spiega che questi account trarranno beneficio dalla possibilità di aprire conversazioni dal vivo grazie ai loro numerosi follower e precisa che, prima di estendere a tutti questa possibilità, si sta sforzando di conoscere meglio gli Spaces per renderne più facile e godibile la fruizione con un pubblico vasto.

Gli utenti che abbiano già usato Clubhouse, gli Stage Channels di Discord o qualsiasi altro social network con funzioni vocali dovrebbero sentirsi a proprio agio in uno spazio progettato per permettere a gruppi di persone di parlare tra di loro mentre gli altri ascoltano. Il formato è molto valido per diversi impieghi, ad esempio interviste o tavole rotonde; su Clubhouse, ad esempio, le stanze audio sociali sono state usate anche per spettacoli, presentazioni e altro ancora.

Infine, Twitter ha rivelato una caratteristica che Clubhouse non possiede: prevede di offrire agli utenti un modo di monetizzare le chat vocali attraverso l’emissione di biglietti. L’azienda sostiene che gli ospiti saranno in grado di impostare i prezzi dei biglietti e il numero di biglietti venduti, il che potrebbe permettere di creare eventi esclusivi e guadagnare. Questa funzione, secondo la stessa azienda, dovrebbe essere disponibile già dai prossimi mesi per un gruppo limitato di utenti.