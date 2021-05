Novità in casa Very Mobile. Il noto operatore telefonico virtuale ha deciso di fare alcune importanti modifiche al suo catalogo offerte. Scompaiono le promo con inclusi 30 Giga e arrivano quelle con 50 Giga. In questo articolo, andiamo ad elencarvi i dettagli di ognuna.

Nonostante sia nato da poco, Very Mobile vanta già una grossa fetta di utenti. Forte della copertura WindTre, sta facendo scintille grazie ad una serie di promozioni davvero vantaggiose. Le nuove tariffe con 50 Giga rendono il tutto ancora più appetitoso. Andiamo a scoprire quello che comprendono.

Very Mobile: ecco le nuove promo dell’operatore

Very Mobile manda in pensione tutte le tariffe con 30 Giga inclusi. A sostituirle, nuove proposte con ben 50 Giga inclusi. Qui di seguito andiamo a riportarvi i dettagli delle promo:

Very 5,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

50 Gb di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps.

Prezzo mensile di 5,99 euro .

. Attivabile dalle nuove numerazioni e da coloro che provengono Iliad, PosteMobile e altri MVNO.

Attivazione gratuita per coloro che effettuano passaggio, altrimenti 5,00 euro.

Very 11,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

50 Gb di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps.

Prezzo mensile di 11,99 euro .

. Attivabile per coloro che provengono da Tim, Vodafone, Kena, WindTre e alcuni MVNO

Attivazione in promozione a 5,00 euro.

Entrambe le tariffe sono valide per tutti i nuovi clienti. Coloro che hanno una delle tariffe con 30 Gb possono decidere autonomamente se fare upgrade alle nuove varianti. Al momento non è stata comunicata una data di termine promo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph credit: Verymobile.it