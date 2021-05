Lehrer Architects ha trasformato un ex parco autostradale in un villaggio di micro case per i senzatetto a Los Angeles. L’Alexandria Park Tiny Home Village, una comunità abitativa di ponti color caramella a North Hollywood, può ospitare fino a 200 senzatetto. Un progetto in collaborazione con architetti e ingegneri del Los Angeles Bureau of Engineering.

Il villaggio residenziale è la seconda minuscola comunità domestica completata da Lehrer Architects per alleviare il problema della crisi abitativa presente nella città. Il complesso residenziale prende il nome dal parco in cui si trova, vicino alla 170 Freeway. I senza tetto sono un serio problema a Los Angeles con affitti altissimi e mancanza di alloggi accessibili che esasperano già la situazione molto complicata.

Un villaggio per senza tetto a Los Angeles

Sebbene il villaggio si trovi all’interno di uno spazio verde pubblico alberato, la striscia di terra di proprietà della città che occupa è descritta come uno spazio marginale vicino all’autostrada che era inutilizzata e difficile da raggiungere. La filosofia dell’azienda si allinea con la necessità della città di cercare spazi che non vengono presi in considerazione, a causa di dimensioni, mancanza di infrastrutture esistenti e trasformarli in un terreno funzionale da utilizzare in caso di necessità.

Il complesso è composto da 103 di queste minuscole unità abitative singole o doppie insieme ad altre strutture modulari più grandi disposte in modo tale da conferire alla comunità un’atmosfera di villaggio indipendente; completa di una strada principale e una serie di spazi esterni che beneficiano della natura rigogliosa del parco esistente. Sono esistenti strutture non dedicate agli alloggi che comprendono sale da pranzo e docce e servizi igienici e servizi di supporto.

Le singole unità abitative sono a tetto spiovente, ciascuna dotata di aria condizionata, riscaldamento, letti pieghevoli, prese elettriche e serrature importantissime, forniscono la privacy e l’autonomia ricercate da molti di coloro che non hanno alloggio. Nonostante sia visto come un mezzo di alloggio temporaneo, non ci sono limiti di tempo per cui un individuo può prendere la residenza nel villaggio. I residenti devono anche avere più di 18 anni e rispettare un rigoroso divieto di alcol e un coprifuoco a livello di villaggio che offra una certa flessibilità in circostanze legate all’occupazione. Gli animali domestici sono i benvenuti.

Risolvere la questione abitativa del paese

L’intero villaggio è stato realizzato in sole 13 settimane, 2 settimane prima della data prevista per la fine della costruzione. Hanno utilizzato un approccio di design cinematografico, facendo scorrere una telecamera 3D lungo la ‘Main Street’, scegliendo strategicamente quali case dipingere per garantire che ci fosse un effetto visivo colorato ad ogni passo.

L’inaugurazione ha spinto i sostenitori degli alloggi a sottolineare che le soluzioni abitative ponte, non possono avere un vero impatto a meno che non ci siano alloggi permanenti e convenienti in cui passare alla fine quando i residenti sono pronti.

Ph. Credit: Lehrer Architects