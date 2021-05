Cancro, questo specifico integratore può aumentarne il rischio

La Task Force per i servizi preventivi degli Stati Uniti (USPSTF) ha analizzato i vari integratori attualmente presenti sul mercato e scoperto che uno in particolare non aiuta l’organismo, ma anzi aumenta il rischio di cancro. L’USPSTF ha assegnato alla maggior parte degli integratori un grado “I”, per prove insufficienti, in termini di prevenzione del cancro e delle malattie cardiovascolari. Ma, citando forti dati scientifici, l’agenzia ha fortemente sconsigliato di assumere integratori di beta-carotene.

“L’evidenza mostra che non vi è alcun beneficio nell’assunzione di vitamina E e che il beta-carotene può essere dannoso perché aumenta il rischio di cancro ai polmoni nelle persone già a rischio, come quelle che fumano, e aumenta anche il rischio di morire di malattie cardiache o ictus “, ha detto John Wong, autore principale della ricerca.

Gli integratori di beta-carotene e il rischio di cancro

La nuova revisione del gruppo di 78 studi ha dimostrato che nessun integratore ha avuto un effetto significativo sulla salute cardiovascolare. I dati sulla supplementazione di vitamina D e sulla mortalità per cancro, per esempio, erano incoerenti. I ricercatori hanno affermato che sono necessari ulteriori studi.“Sono necessarie ulteriori prove per capire se esiste eterogeneità tra popolazioni specifiche, o per livello di nutrienti di base, negli effetti dell’integrazione di vitamine, minerali e multivitaminici sulle malattie cardiovascolari e sugli esiti del cancro, specialmente nelle persone senza carenze note e con una bassa prevalenza di uso di integratori e in diverse popolazioni”.

Sulla base delle prove più recenti, l’USPSTF non raccomanda inoltre lo screening di routine della carenza di vitamina D per gli adulti asintomatici. Ma il gruppo raccomanda che le donne che stanno pianificando o che sono in grado di rimanere incinta assumano integratori di acido folico, sempre molto utili in queste particolari fasi.