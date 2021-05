Google Maps è di gran lunga l’app di navigazione più popolare con milioni e milioni di utenti attivi che lo adorano per la sua interfaccia semplice da usare, le sue robuste funzionalità (come la navigazione GPS in tempo reale e l’integrazione con gli orari dei trasporti pubblici) e il fatto che funziona praticamente su qualsiasi dispositivo, sia esso un iPhone o Android, Mac o PC. Quello che potreste non sapere è che Google ha recentemente aggiornato Google Maps con nuove interessanti funzionalità. Se siete curiosi di scoprire quali sono vi basta dare una sbirciatina qui sotto insieme a noi.

Mappe 3D di ambienti interni

Google ha recentemente introdotto una nuova funzione in Maps chiamata Indoor Live View che funziona essenzialmente allo stesso modo di Street View, ma per ambienti interni ben trafficati. Una volta all’interno dell’app Mappe, puoi passare a questa visualizzazione e la nostra mappa 2D si trasformerà in una mappa 3D con tutte le indicazioni in realtà aumentata per aiutarci a spostarci verso un negozio specifico in un centro commerciale, il ritiro bagagli di un aeroporto o uno specifico terminal di autobus o treni. L’idea è quella di riuscire a trovare la nostra destinazione anche in quei luoghi affollati dove è difficile districarsi.

Al momento la funzione Indoor Live View di Google Maps non è disponibile in tutto il mondo, ma è stata implementata solo in città selezionate, come Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose e Seattle. Speriamo che la funzione possa essere introdotta presto anche dalle nostre parti.

Scoprire il meteo prima di arrivare a destinazione

Google ha aggiunto due “livelli” a Maps che aiutano le persone a prepararsi meglio prima di un viaggio. Innanzitutto, c’è un nuovo livello meteorologico che, dopo aver impostato una destinazione, saremo in grado di vedere rapidamente la posizione corrente e quella prevista con temperature e condizioni meteorologiche per quella zona; in questo modo sapremo se pioverà o farà molto caldo prima di arrivarci e senza dover aprire un’app separata.

L’altro livello fa la stessa identica cosa, ma per la qualità dell’aria. Dopo aver impostato una destinazione, saremo in grado di vedere rapidamente quanto l’aria in quell’area è sana o malsana. Possiamo usare queste informazioni per ricordarci di portare una mascherina o un inalatore prima del viaggio, o persino evitare di andare in un posto se la qualità dell’aria è davvero così malsana.

Trovare percorsi e ristoranti ecologici nelle vicinanze

Google Maps sta introducendo una nuova funzionalità che ci guiderà (durante la guida) lungo un percorso ecologico, o un percorso con la minor quantità di emissioni di carbonio, purché non influisca troppo sull’ETA del nostro viaggio. Questa funzione sarà attiva per impostazione predefinita (anche se Google non dovrebbe distribuirla su tutti gli Android e iPhone fino alla fine di quest’anno) come parte della grande iniziativa di Google per combattere il cambiamento climatico.

Se invece state cercando di ordinare o andare in un ristorante, ma volete assicurarvi che il ristorante stia compostando, riciclando e rispettando in modo proattivo l’ambiente, Google Maps ha recentemente implementato una funzione apposita. Quando cerchi un ristorante o un negozio, ora saremo in grado di vedere un attributo per il riciclaggio (fate clic sull’attività, andate alla sezione Informazioni e scorrete verso il basso fino a Riciclaggio).

Se siete un’azienda, potete aggiungere un’icona al profilo se offrite il riciclaggio. Potete anche specificare quali cose riciclare, come sacchetti di plastica, prodotti per la casa in plastica, vetro e persino dispositivi elettronici. In questo modo potete assicurarvi che nulla di ciò che viene usata in quell’attività finisca in una discarica.

Individuare percorsi ciclabili più fluidi

Le piste da sci hanno segni di tracciamento diversi (come cerchio verde, quadrato blu o diamante nero) a seconda della difficoltà su Google Maps. Lo sapevate? Sappiate che Google sta facendo qualcosa di simile per i percorsi ciclabili.

In particolare, dopo aver digitato il percorso, Maps utilizza l’apprendimento automatico per trovare il ​​percorso ciclabile più agevole (in pratica prende in considerazione solo la piattezza o la pendenza del percorso). In questo modo, se non si è un motociclista esperto o se stiamo trasportando qualcosa di fragile sulla nostra bicicletta (come ad esempio la spesa), possiamo scegliere il percorso con il rischio minore.

Immagine di Google via Gear Patrol