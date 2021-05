In questi giorni, il noto analista Ming-Chi Kuo si è soffermato a parlare in merito al futuro degli smartphone Apple. Secondo lui ci sono poi dubbi a riguardo, l’azienda è “quasi” pronta per il lancio di un iPhone pieghevole. In arrivo nel 2023, sarà la rivoluzione per molti. Quali saranno le sue caratteristiche? Ecco cosa ha rivelato l’analista.

Ming-Chi Kuo è uno degli analisti più famosi quando si parla di prodotti della mela morsicata. Questo, nel corso degli anni, ha predetto una marea di cose prima che Apple le annunciasse ufficialmente. Se lui dice che l’iPhone pieghevole arriverà con certezza nel 2023, ci sono buone possibilità che sarà davvero così.

Apple: l’iPhone pieghevole avrà un display grosso quanto quello di iPad mini

Sembra che Apple abbia le idee chiare su quello che sarà lo scopo del nuovo iPhone pieghevole. A detta di Kuo, l’azienda punterà su un pannello OLED Qhd+ da ben 8 pollici. Stiamo parlando di un’ampiezza paragonabile a quella del display di iPad mini. Come già supposto più volte negli scorsi mesi, quindi, Apple manderà in pensione tali iPad per lasciare spazio ad un ibrido tra uno smartphone e un tablet. Per la produzione del touchscreen, Cupertino utilizzerà nanoparticelle d’argento, le stesse utilizzate già per il touch degli HomePod, che permetteranno al display di poter essere arrotolato senza problemi!

Un prodotto di questo calibro farà impazzire i fan dell’azienda. L’analista sostiene che Apple venderà tra le 15 e le 20 milioni unità in base alla disponibilità delle componenti interne. Si aprirà una nuova interessante strada per la mela morsicata. Dove porterà? Il lancio, come già detto, è previsto nel corso del 2023. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com