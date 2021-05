Il team di Google si diverte ad inventare simpatiche canzoncine per il suo Assistente vocale per sensibilizzare sui vari problemi sociali, come il lavarsi le mani o indossare una mascherina. Ora Google ha implementato una nuova canzone per spingere i suoi utenti alla vaccinazione. i testi della canzone celebrano i vari vaccini, esaltando la loro efficacia e al fatto che dovrebbero riportarci alla quasi normalità.

Descrive inoltre i vaccini come sicuri e saluta i vari operai sanitari e scienziati che lottano contro il virus come supereroi. È un messaggio significativo che Google sta cercando di trasmettere per sensibilizzare il maggior numero di persone, attraverso anche uno spot pubblicitario.

Google Assistant, canta una canzone per celebrare la vaccinazione

La canzone ha un ritmo divertente con un rullante dal suono croccante. L’assistente canterà la canzone con una voce maschile o femminile, a seconda delle nostre impostazioni. Sfortunatamente i testi non sono eccezionali. La presentazione non è davvero aiutata dalle emoji che punteggiano ogni riga.

Tanto di cappello alle persone che hanno lavorato duramente lo sviluppo dei vaccini e dovremmo riceverlo tutti in modo da poter tornare alla normalità. Tuttavia si pensa che non sia il modo migliore di spronare le persone a vaccinarsi, soprattutto le persone che sono contrarie al vaccino.

Foto di Dmitrijs Bojarovs da Pixabay