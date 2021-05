Play Store, come recuperare la scorciatoia “Le mie App” sui Pixel

Le scorciatoie per le applicazioni sono molto utili ed ormai fanno parte di Android da diversi anni. Tra le varie scorciatoie in merito, la più utile che Google ha lanciato è probabilmente la pagina “Le mie app” del Play Store, eliminata sfortunatamente con l’ultimo aggiornamento. Se, però, si ha un Google Pixel come smartphone, fortunatamente c’è una soluzione per quel problema. Scopriamo come fare.

Play Store e la scorciatoia sul Pixel

Nelle ultime settimane, alcuni utenti hanno scoperto che premendo a lungo Google Play non viene più visualizzato il collegamento “Le mie app”. Presumibilmente si è verificato in seguito agli aggiornamenti silenziosi del Play Store e ciò sicuramente rallenta l’esperienza d’utilizzo dello smartphone Android, scorciatoia che prima era molto utile e consentiva la navigazione in modo più immediato e confortevole. Per ripristinare la vecchia versione è necessario, dunque, reimpostare l’applicazione di Google, e per farlo è necessario cancellare la cache e tutti i dati finora salvati.

Dovrai andare sulla pagina “Informazioni app” di Google Play Store, premere a lungo o Impostazioni> App e notifiche> Visualizza tutte le app, aprire “Archiviazione e cache”, Toccare “Cancella memoria” e poi infine “OK”. Pertanto, dovrai inserire nuovamente la password del tuo account Google prima di effettuare un acquisto e altre funzionalità dovranno essere riconfigurate. La riprogettazione dovuta all’ultimo aggiornamento, quindi senza la scorciatoia “Le mie App” scomparirà temporaneamente fino a quando non forzerai l’interruzione di Google Play.