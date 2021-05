Siete alla ricerca di una promo under 30 ricca di contenuti? Senza dubbio, la proposta di TIM è la più interessante del mercato. Ad un prezzo eccezionale, infatti, offre una serie di contenuti speciali che nessun altro offre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

TIM è uno degli operatori più gettonati in Italia. Forte di una copertura sul 99% del territorio è anche uno dei pochi che propone tariffe riservate ai giovani. La nuova TIM Young Senza Limiti 5G è la tariffa perfetta per tutti quegli under 30 che vogliono avere un pacchetto completo di contenuti. Ecco in cosa consiste.

TIM Young Senza Limiti 5G: contenuti e prezzo della tariffa

TIM Young Senza Limiti 5G è una delle tariffe più ricche presenti sul mercato. Questa offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti, 60 Gb di traffico dati in 5G, Giga illimitati per Social e Chat, servizio di streaming musicale TIMMUSIC. Il tutto, ad un prezzo promozionale di 14,99 euro. I 60 Gb vengono offerti solo nel caso in cui il cliente scelga come metodo di pagamento addebito su conto corrente o carta di credito. Per coloro che scelgono l’addebito su credito residuo, i Gb scendono a 30.

La promo, come già detto, è riservata a tutti coloro che hanno meno di 30 anni. É previsto un costi di attivazione pari a 9,00 euro. L’attivazione può essere fatta online o presso un qualsiasi centro autorizzato TIM. La promo è attivabile a tempo indeterminato. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Tim.it