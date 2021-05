Se sei una di quelle persone che cerca di non essere disturbata e, soprattutto, non vuole esserlo sia per motivi di lavoro o semplicemente perché lo desidera, ma che ha bisogno di ricevere e rispondere a messaggi su WhatsApp, questo trucco può esserti utile.

Questo trucco, infatti, a seconda delle proprie esigenze, permetterà di rispondere ai messaggi, ma senza apparire come connesso, cioè “online”. Con questa funzione, una persona sarà in grado di scrivere ciò che desidera senza apparire come connessa o contrassegnata con la fantomatica dicitura “Sta scrivendo”.

Come fare? Semplice, in pochi passaggi

Il modo per attivare questa funzione è davvero molto semplice, quanto utile. Partiamo dalle basi e procedere in questo modo:

Attivare la modalità aereo; Accedere all’app WhatsApp e rispondere ai messaggi ai quali vogliamo rispondere; Al termine del nostro messaggio, tornare alla normalità disattivando la modalità aereo nella sezione delle impostazioni del proprio telefono cellulare.

Le nuove politiche sulla privacy

Dopo aver mostrato quel piccolo trucco, è il caso di dedicarci alla nuova policy sulla privacy e assicurarci di averla accettata. Altrimenti, a partire dal 15 maggio, non sarà più possibile continuare a utilizzare la piattaforma.

Secondo l’applicazione, si tratta semplicemente di un aggiornamento per le persone che condividono messaggi con le aziende su WhatsApp, al fine di fornire una maggiore trasparenza nel modo di raccolta e utilizzo dei dati.