Clubhouse, sta per arrivare una versione beta per i dispositivi Android

Il social network Clubhouse, uno dei più popolari negli ultimi mesi per chi possiede un prodotto iOS, sta finalmente portando la sua applicazione su Android, secondo l’annuncio della società in un recente post. Ci sono però alcuni aspetti negativi da considerare, ovvero la beta è disponibile solo per gli utenti statunitensi e, proprio come con la versione iOS di Clubhouse, per ora rimane solo su invito. Quindi, non tutti possono scaricarla, registrarsi e sfruttarla al meglio.

L’azienda dovrebbe però riconsiderare la sua strategia. L’applicazione ha superato i 9,5 milioni di download a febbraio, ma è scesa a circa 2,7 milioni a marzo ed è scesa a soli 900.000 ad aprile, secondo la società di analisi Sensor Tower, un calo molto evidente.

Clubhouse arriva su Android?

In un post recente, Clubhouse ha detto che prevede di distribuire gradualmente la versione Android ad altri mercati di lingua inglese e poi al resto del mondo. Per quelli al di fuori degli Stati Uniti, è possibile pre-registrarti per accedere alla pagina Clubhouse nel Google Play Store per essere avvisato quando l’app diventa disponibile vicino a te.

“Il nostro piano nelle prossime settimane è raccogliere feedback dalla comunità, risolvere eventuali problemi che vediamo e lavorare per aggiungere alcune funzionalità finali come i pagamenti e la creazione del club prima di implementarlo in modo più ampio”, ha affermato la società.

Non resta dunque che attendere ulteriori notizie in merito, sperando arrivi veramente in poco tempo anche nella nostra Nazione e che il social audio venga migliorato a 360°, dalle funzionalità, alla modalità di ingresso fino alla sicurezza.