Vodafone continua a proporre offerte operator attack. Oggi, in particolare, vogliamo parlarvi di quella che può essere definita la tariffa dell’operatore più economica in assoluto. Ci riferiamo, ovviamente, alla Special 50 Digital Edition. Questa, offre tutto il necessario ad un prezzo inferiore ai 10 euro mensili! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La lotta tra operatori telefonici è più intensa che mai e Vodafone ha dovuto fare qualcosa per difendersi. Tra le sue promozioni operator attack, ce n’è una particolarmente vantaggiosa per coloro che non vogliono spendere molto, ma vogliono comunque avere l’affidabilità di un operatore telefonico noto. Scopriamo insieme cosa comprende Special 50 Digital Edition.

Vodafone Special 50 Digital Edition: tutti i dettagli su contenuto e costo

Una tariffa Vodafone a meno di 10 euro vi sembra un’utopia? La Special 50 Digital Edition propone minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 50 GB di traffico dati in 4G a soli 7,99 euro al mese! Sono inclusi nel prezzo, i servizi “hotspot personale”, “segreteria telefonica”, “chiamami” e “recall”. Un ottimo affare per chi è interessato a passare all’operatore rosso.

Special 50 Digital Edition è riservata solo a coloro che passano all’operatore da PosteMobile, Fastweb e altri MVNO. L’attivazione può essere effettuata sia online che presso un centro autorizzato Vodafone. Trattandosi di una promozione speciale, il costo di attivazione è gratuito. Nel caso di acquisto online, la spedizione a casa è anch’essa gratuita. Al momento, non è stata comunicata una data di fine iniziativa. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Vodafone.it