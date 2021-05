TikTok ha annunciato di aver rimosso oltre 500.000 profili italiani di ragazzi al di sotto dei 13 anni. L’app ha eseguito il consiglio del Garante della privacy che già aveva chiesto un maggior controllo sui falsi profili, dopo la morte di Antonella, la bambina napoletana morta per colpa di una challenge, proprio su TikTok.

In seguito a questa maggior pressione l’app ha fatto controlli a tappeto su più di 12 milioni e mezzo di profili italiani dove è stato chiesto loro di confermare di avere almeno 13 anni per accedere sulla piattaforma.

TikTok rimuove i profili under 13

Da questo controllo è venuto fuori che oltre 400mila profili non avevano l’età minima per utilizzare il social network e inoltre altri 140mila profili under 13 sono identificati attraverso una combinazione di moderazione e strumenti di segnalazione già implementate nell’app.

Rimuovere i profili però non basta; le strategie apportate da TikTok hanno portato a risultati positivi, ma ancora non sufficienti. Perciò è richiesta una campagna di sensibilizzazione ancora maggiore per ragazzi, sull’app, e genitori, su giornali, siti di informazione e sulla tv nazionale. Richiesta su cui il Garante della privacy nei prossimi mesi, vigilerà.

A seguito di ciò il social network ha dichiarato di sperimentare ulteriori misure per assicurare l’utilizzo della piattaforma solo dai 13 anni in su, inclusi una campagna educativa a livello nazionale e un programma di sensibilizzazione per combattere l’alfabetizzazione digitale.

Foto di antonbe da Pixabay