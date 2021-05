L’uso della spirulina sta prendendo sempre più piede nella nostra dieta. Ricca di antiossidanti e nutrienti potrebbe avere effetti benefici sul nostro corpo e cervello. È un organismo che vive sia in acqua dolce che salata, fa parte di una famiglia di microbi unicellulari identificati spesso come alghe blu-verdi. È anche un cianobatterio che produce energia dalla luce solare attraverso la fotosintesi.

Queste alghe sono ricche di vari nutrienti. Un cucchiaio, che corrisponde a circa 7 grammi di polvere di spirulina essiccata, contiene proteine, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, rame e ferro. 7 grammi di spirulina in polvere hanno circa 20 calorie e 1,7 grammi di carboidrati digeribili. Scopriamo insieme i benefici di queste minuscole alghe per il nostro organismo.

Proprietà antiossidanti e antinfiammatorie

Lo stress ossidativo può danneggiare il nostro DNA causando infiammazioni croniche associate al cancro e altre malattie. La spirulina è ottima come antiossidante. L’antiossidante chiamato ficocianina conferisce anche alla spirulina il suo colore blu-verde. La ficocianina può combattere i radicali liberi e inibire la produzione di molecole di segnalazione dell’infiammazione.

Aiuta a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi

Come sappiamo le malattie cardiache sono il principale rischio di morte in tutto il mondo. La spirulina può ridurre il rischio di queste malattie riducendo i livelli di colesterolo e trigliceridi. E non solo aumenta anche i livelli di colesterolo buono. In uno studio su persone con livelli di colesterolo alto, 1 grammo di spirulina al giorno ha abbassato i livelli di trigliceridi del 16,3% e le LDL cattive del 10,1%.

Aiuta a controllare il diabete di tipo 2 e è un antitumorale

È ideale per chi soffre di diabete di tipo 2. In uno studio su 25 persone con questo tipo di diabete, 2 grammi di sprirulina al giorno hanno migliorato in modo significativo la situazione. Ci sono prove inoltre che quest’alga abbia proprietà antitumorali. Gli studi condotti su animali hanno evidenziato che la spirulina riduce l’insorgere del cancro e anche le sue dimensioni.

Per le persone che hanno assunto 1 grammo di spirulina al giorno per un anno, il 45% ha visto le lesioni scomparire rispetto a solo il 7% nel gruppo di controllo. Quando queste persone hanno smesso di prendere la spirulina, quasi la metà di loro ha ricostruito le lesioni nell’anno successivo.

Riduce la pressione sanguigna ed è efficace contro l’anemia

Se non presa in tempo l’ipertensione può portare a malattie gravi come ictus, infarti e malattie renali croniche. È stato dimostrato che 4,5 grammi di spirulina al giorno riducono la pressione sanguigna. La riduzione della pressione sanguigna è guidata da una maggiore produzione di ossido nitrico che aiuta i vasi sanguigni a rilassarsi e dilatarsi. Ci sono diversi tipi di anemia; quella più comune è caratterizzata da una riduzione dell’emoglobina o dei globuli rossi nel sangue.

Solitamente è comune negli adulti portando ad affaticamento e debolezza. In uno studio su 40 persone con anemia, gli integratori di spirulina hanno aumentato il contenuto di emoglobina dei globuli rossi e hanno anche migliorato la funzione immunitaria.

Migliora la forza muscolare

Fare molto esercizio fisico può portare a danni ossidativi contribuendo all’affaticamento muscolare. La spirulina sembra benefica in quanto alcuni studi hanno indicato un miglioramento della forza e della resistenza muscolare. Migliora la resistenza e aumenta il tempo impiegato dalle persone per affaticarsi. Tuttavia quanta spirulina possiamo prendere in un giorno? Uno studio condotto nel febbraio 2016 e pubblicato sul Journal of Nutrition Research raccomanda di consumare circa 4 grammi di spirulina al giorno. Tuttavia, è possibile consumare in sicurezza circa 7 grammi al giorno ma non si dovrebbero consumare più di 15 grammi al giorno.

Foto di Anaïs CROUZET from Pixabay