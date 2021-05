Gli antichi egizi sono noti per il loro culto dei gatti. Quando si contemplano strumenti e suppellettili realizzati da questo popolo, sono molti gli omaggi a questi felini: dalle statue gigantesche ai gioielli complessi. Ma perché i gatti hanno avuto un ruolo così importante nella loro vita?

Gli antichi egizi hanno mummificato innumerevoli gatti e hanno persino creato il primo cimitero di animali domestici conosciuto al mondo, un luogo di quasi 2000 anni che ospita gatti che indossano collari e perline di ferro straordinari. Questa passione per i felini era così grande che, secondo lo storico greco Erodoto, gli egizia si rasavano persino le sopracciglia quando moriva un gatto della famiglia. Questo era un modo per mostrare rispetto per l’animale.

Gran parte di questa ossessione è dovuta al fatto che gli antichi egizi credevano che i loro dei e governanti avessero qualità feline. I gatti erano visti come dotati di una dualità di temperamenti desiderabili: da un lato, protettivi, leali e affettivi, ma dall’altro è noto come possano essere combattivi, indipendenti e feroci. I gatti erano anche ammirati per la loro capacità di cacciare topi e serpenti. Per gli antichi egizi, queste caratteristiche dotavano queste creature speciali di qualità degne di attenzione, il che potrebbe spiegare la costruzione di statue feline.

Un esempio di questo è la Grande Sfinge di Giza, un monumento lungo 73 metri che ha il volto di un uomo e il corpo di un leone. Questo è forse l’esempio più famoso di un monumento così imponente, anche se gli storici non sanno esattamente perché gli egiziani si siano presi la briga di scolpirlo. Allo stesso modo, la potente dea Sakhmet era raffigurata con la testa di un leone sul corpo di una donna. Si trattava di una divinità protettiva, specialmente durante i periodi di transizione, come l’alba e il tramonto.

I felini erano così adorati che gli antichi egizi battezzarono o soprannominarono i loro figli come i gatti, incluso il nome Mitt (che significa gatto) per le ragazze.

“È stato un po’ scioccante”

Non è chiaro quando i gatti iniziarono ad essere addomesticati in Egitto, ma gli archeologi hanno trovato tombe feline risalenti al 3800 a.C. Tuttavia, alcune ricerche hanno suggerito che questa ossessione non fosse sempre gentile e affettuosa e ci sono prove di un lato più sinistro del fascino felino per gli antichi egizi. Probabilmente c’erano intere industrie dedite alla creazione di milioni di cuccioli di gattini uccisi e mummificati in modo che le persone potessero essere sepolte accanto a loro, specialmente tra il 700 a.C. e il 300 d.C.

In uno studio pubblicato lo scorso anno sulla rivista Scientific Reports, gli scienziati hanno eseguito scansioni micro-TC a raggi X su animali mummificati, uno dei quali era un gatto. Dopo una breve analisi, gli esperti si sono resi conto che la creatura era molto più piccola di quanto pensassero. “Era un gatto molto giovane, ma non ce ne rendevamo conto prima di fare l’analisi, perché gran parte della mummia, circa il 50%, era composta da pacchi“, ha detto l’autore dello studio Richard Johnston.

Il ricercatore ha detto che “quando lo abbiamo visto sullo schermo, abbiamo capito che era giovane quando è morto“, aveva meno di 5 mesi quando gli è stato tagliato il collo. “È stato un po’ scioccante“. Tuttavia, ci si è subito resi conto che la pratica del sacrificio dei gatti non era rara, poiché “spesso venivano allevati per questo scopo“.