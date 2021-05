Secondo alcune voci trapelate Instagram potrebbe essere a lavoro per aggiungere una delle nuove funzionalità tanto richiesta: creare contenuti sul social network direttamente dal browser del desktop. Ciò potrebbe non fare differenza per chi lo usa per svago, ma diventa interessante per chi lo usa per lavoro. Al momento l’unico modo per creare post e pubblicarli da pc è attraverso una soluzione alternativa, caricando il sito mobile direttamente sul browser tipo Chrome.

Questo tipo di browser permette di cambiare l’agente utente, ossia la possibilità di dire e cambiare il dispositivo con cui entrare, come se lo stessimo utilizzando da uno smartphone. Tuttavia, vista la complessità del processo, se la nuova funzionalità verrà implementata, tutto sarà più semplice.

Instagram, una nuova funzione per creare contenuti direttamente dal browser del desktop

I dettagli ovviamente possono ancora cambiare prima che la funzione venga rilasciata, visto che non c’è niente di ufficiale. Un nuovo pulsante nella parte superiore della visualizzazione desktop sembra essere il trigger del nuovo post; aprendo una finestra di dialogo di post-creazione con supporto per aggiungere immagini o video e un editor con supporto per ritaglio e filtri.

È possibile aggiungere una didascalia, una posizione, taggare i nostri amici e aggiungere un testo alternativo. Le Impostazioni avanzate implicano opzioni simili per disabilitare i commenti o configurare le impostazioni del marchio. La funzionalità è attualmente in fase di test e non si sa ancora quale sia la data di uscita o se mai questo succederà.

Tuttavia visto la frequenza della domanda da parte degli utenti che utilizzano il social network per lavoro, si pensa che questi vengano accontentati, cosi da non usufruire della soluzione alternativa.

Foto di Photo Mix da Pixabay