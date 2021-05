Siete alla ricerca di una tariffa telefonica ricca di contenuti ma economica? Kena Mobile potrebbe avere quello che fa al caso vostro. Nelle scorse ore, l’operatore telefonico virtuale ha lanciato una nuova iniziativa che rende ancora più convenienti le economiche tariffe con portabilità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Kena Mobile vuole aumentare il numero dei suoi clienti. A ragione di ciò, ha pensato bene di lanciare un’iniziativa che coinvolge più utenti, YOUeME. Grazie a questa, due nuovi clienti Kena possono ricevere un rimborso mensile di 2 euro per tutto il periodo di permanenza con l’operatore! Ecco come funziona il tutto.

Kena Mobile: il risparmio è assicurato con YOUeME

YOUeME è la nuova iniziativa di Kena Mobile rivolta a tutti i nuovi clienti che vogliono passare all’operatore virtuale. Tutto ciò che serve per aderire è passare da un’altro operatore a Kena inserendo il codice “YOUeME” online, tramite App o comunicandolo all’operatore in caso di acquisto in negozio. Una volta attivata la nuova linea il cliente riceverà un codice personale da poter comunicare ad un amico. Quando anche questo passerà a Kena Mobile, entrambi si vedranno accreditare, su credito residuo, un rimborso mensile di 2 euro per tutto il periodo di permanenza in Kena!

La promo, ovviamente, è compatibile con tutte le tariffe che prevedono la portabilità del numero (Kena 9,99 e Kena 12,99). YOUeME è un’iniziativa a tempo limitato. Il termine ultimo per aderire ad essa, salvo proroghe, è il 3 giugno 2021. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti.

Ph. credit: Kenamobile.it