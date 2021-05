A prima vista sembrerebbe una giacca semplice per ripararsi dal vento e freddo dei nostri inverni, ma questa giacca ha qualcosa di particolare. Per sfidare le linee della moda e di design un designer, Andrew Kostman, ha realizzato questa giacca gonfiabile ad elio in grado di galleggiare come un palloncino.

Progettato in Italia è stato realizzato in Giappone grazie ad artigiani locali con un materiale top secret. È resistente e leggero ed è disponibile per l’acquisto in una molteplicità di colori vivaci. Una bombola di elio di marca è inclusa nella confezione per garantire ricariche multiple.

Helium-10000, la prima giacca gonfiabile che galleggia

Questa giacca è stata realizzata proprio per resistere alla pressione dell’elio. Un’idea tanto semplice quanto innovativa, come mostrato dai concept che accompagnano l’annuncio del progetto che sembra unire l’intramontabile look di una giacca con quello di un palloncino tradizionale. Il design della giacca ricorda un gilet visto in occasione della collezione primavera/estate 2021 di Louis Vuitton.

A prima vista può sembrare qualsiasi altro piumino alla moda. Sebbene possa sempre essere indossato normalmente, è fatto per essere riempito di elio e galleggiare nel cielo. Gli utenti possono aggrapparsi alla corda allegata e portare la loro giacca volante colorata a fare una passeggiata, mentre una bombola di elio di marca è inclusa nella confezione per garantire ricariche molteplici.

Ne verranno prodotti solo 100 pezzi da acquistare a un prezzo di partenza di 10.000 dollari. È disponibile in sei diverse opzioni di colore per soddisfare qualsiasi stile e preferenza. Oltre alle giacche, il designer ha anche svelato anche un carillon senza fili bluetooth ispirato proprio alla giacca, che mostra un essere umano in miniatura che afferra la giacca fluttuante iridescente e gira al rallentatore.

Ph. Credit: Andrew Kostman