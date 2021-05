L’azienda di mobilità aerea urbana Volocopter ha presentato VoloConnect, un nuovo velivolo a decollo e atterraggio verticale a quattro posti progettato per collegare il centro delle città con i quartieri periferici e per integrare la flotta esistente. Il nuovo taxi volante ad ala fissa VoloConnect, che è in grado di percorrere distanze maggiori rispetto agli altri modelli aziendali ed estende la copertura dell’ecosistema UAM di Volocopter alla periferia delle città, presenta un caratteristico design ibrido di sollevamento e spinta che dovrebbe ottenere la certificazione entro i prossimi cinque anni.

Le innovative caratteristiche del nuovo taxi volante ad ala fissa

Florian Reuter, CEO di Volocopter, spiega che VoloConnect rappresenta la dimensione futura della missione aziendale, che è quella di offrire soluzioni di mobilità aerea accessibili, efficienti e sostenibili per le città di tutto il mondo. sfruttando le intuizioni dei clienti dei modelli attuali VoloCity e VoloDrone; la capacità di VoloConnect di supportare missioni più lunghe e carichi utili più elevati serve a soddisfare la domanda da parte di un’altra grande fetta di mercato in crescita. Reuter si dichiara certo che che questa famiglia di velivoli, grazie agli anni di esperienza dell’azienda e alle tecnologie altamente innovative su cui si basa, aprirà la strada al lancio commerciale e internazionale dei servizi UAM elettrici.

Il VoloConnect si contraddistingue per un design ibrido di sollevamento e spinta che consente di trasportare fino a quattro passeggeri elettricamente su percorsi di 100 km a una velocità di 180 km/h, arrivando a una velocità massima di circa 250 km/h. Il layout compatto del velivolo si mantiene stabile e altamente efficiente durante il volo in avanti, mantenendo nello stesso tempo una bassa velocità di stallo. Il nuovo arrivato nella famiglia Volocopter ricalca il cammino che l’azienda ha da tempo intrapreso nello sviluppo di velivoli elettrici ad alta tecnologia per gli spostamenti urbani.