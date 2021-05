E finalmente Clubhouse è disponibile anche per smartphone Android. È ancora in fase di rilascio in una versione beta iniziale. L’idea in queste prime settimane è raccogliere feedback dalle persone e apportare miglioramenti all’app.

Come noto, ad aprile 2020 era giunto su iOS come un’app che avrebbe trasformato il mondo dei social network. Ormai quasi tutte le piattaforme, da Twitter a Telegram, hanno funzioni simili e le offrono su iOS e Android, cosa che Clubhouse, fino ad ora, non poteva offrire. E diciamo “finora” perché l’azienda ha ufficialmente rilasciato la sua app per Android.

In altre parole, ora è possibile scaricare Clubhouse su qualsiasi cellulare Android dal Google Play Store. Va notato che si tratta di accesso anticipato/beta, quindi è possibile che ci siano degli errori specifici o che l’esperienza non sia ottimale su tutti i dispositivi. Inoltre, è importante ricordare che scaricarlo e installarlo non è sinonimo di accesso, poiché Clubhouse è ancora un social network a cui si accede su invito.

Clubhouse: scopri come scaricare sul tuo telefono Android

Per scaricare Clubhouse su Android dobbiamo semplicemente accedere a Google Play e scaricarlo sul nostro smartphone. L’applicazione è molto leggera, quindi in linea di principio non dovrebbero esserci problemi durante l’installazione su qualsiasi terminale. Una volta installato, possiamo fare due cose, a seconda che siamo stati invitati a partecipare in precedenza o meno.

Se abbiamo già un account, cioè se qualcuno ci ha precedentemente invitato e ci siamo iscritti alla piattaforma, dovremo semplicemente inserire il nostro numero di cellulare. L’app ci invierà un codice di quattro cifre per verificare la nostra identità che dovremo inserire. Una volta dentro, l’operazione è simile alla versione iOS.