Coronavirus, rilevata una tipologia in Malesia trasmessa forse dai cani

Un recente studio svolto mostra la possibilità di una tipologia di coronavirus in Malesia trasmesso all'uomo dai cani

Per molti scienziati le epidemie di Coronavirus non sono eventi rari e probabilmente si verificheranno ogni dieci anni circa. Riguardo ciò, gli esperti riferiscono di aver scoperto quello che potrebbe essere l’ultimo coronavirus a passare dagli animali alle persone. E proviene da una fonte sorprendente: i cani.

Quando la pandemia di Covid-19 è esplosa per la prima volta, il dottor Gregory Gray ha iniziato a chiedersi se potessero esserci altri coronavirus là fuori che già facevano ammalare le persone e minacciavano di innescare un’altra epidemia. “La diagnostica è molto specifica. Generalmente si concentrano sui virus conosciuti”, dice Gray.

Il coronavirus in Malesia con i cani come possibile fonte

Un recente studio, però, sembra evidenziare ciò che il dottor Gray cercava. I campioni provenivano da pazienti di un ospedale del Sarawak, in Malesia, prelevati nel 2017 e nel 2018. “Si trattava di tamponi nasali profondi, come i medici raccolgono con i pazienti da Covid-19”, afferma Gray. I pazienti avevano quella che sembrava una normale polmonite. Ma in otto dei 301 campioni testati, ovvero il 2,7%, le vie respiratorie superiori dei pazienti erano state infettate da un nuovo coronavirus canino, cioè un virus del cane.

“Questa è una prevalenza piuttosto alta di un [nuovo] virus”, dice Gray. “È notevole, ti chiedi sempre se ci fosse un problema in laboratorio”, dice. Con un sacco di virus a portata di mano, il gruppo di esperti ha decodificato con successo il suo genoma. Dalle sequenze geniche del virus, ha potuto vedere che il virus aveva probabilmente infettato gatti e maiali a un certo punto. Ma probabilmente è passato direttamente dai cani alle persone. “La maggior parte del genoma era il coronavirus canino”, dice.