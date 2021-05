Huawei è vicina ai propri clienti, ed è sempre pronta ad accoglierne di nuovi; per questi due motivi principali l’azienda ha deciso di attivare nuovi vantaggi esclusivi gratis per tutti coloro già possiedono un dispositivo del brand, oppure che presto lo vorranno acquistare.

Fino al 30 giugno sarà possibile effettuare la permuta del vecchio prodotto, anche non brandizzato Huawei, a patto che l’acquisto venga effettuato sullo store ufficiale. Prima di effettuare l’ordine basterà recarsi nell’apposita pagina, per ricevere la stima del dispositivo che si intende restituire. Successivamente, solo dopo l’acquisto e la consegna del vecchio modello, verrà emesso un rimborso sul conto corrente, di importo massimo pari a 790,36 euro (sono previsti anche fino a 100 euro aggiuntivi per ogni acquisto sull’e-commerce di Huawei).

Huawei: estensione della garanzia e sconti sulle riparazioni

Le altre due novità riguardano la garanzia e le eventuali riparazioni; nel primo caso i clienti potranno attivare entro il 30 giugno, ben 6 mesi di garanzia extra sul proprio smartphone o tablet dell’azienda, a patto che al momento della richiesta questi rientri ancora nei due anni successivi all’acquisto. Per accedervi basterà premere il banner nell’App Supporto e compilare il form dedicato.

Tramite lo stesso sarà poi possibile riscattare per lo smartphone un coupon per l’applicazione gratuita di una pellicola proteggischermo (sfruttabile solo negli Huawei Customer Service Center di Milano, Catania o Roma). Senza dimenticarsi, sempre fino al 30 giugno, la possibilità di ottenere fino al 20% di sconto sul prezzo massimo consigliato dei ricambi necessari per l’eventuale riparazione del dispositivo.

Tutti gli utenti che hanno acquistato un nuovo prodotto, o che non hanno mai attivato un piano a pagamento, potranno infine accedere a 50GB di spazio di archiviazione gratis su Huawei Mobile Cloud, con l’aggiunta di 3 mesi di abbonamento premium a Huawei Music e Huawei Video.