Amazon non accenna a fermarsi. In queste ore, il noto sito di e-commerce ha lanciato una marea di fresche offerte tecnologiche. I pezzi in promozione sono davvero interessanti. In questo articolo, andiamo ad elencarvi quelli che sono i più convenienti.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le promozioni che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: le migliori offerte del giorno

Xiaomi Band 5 , smartwatch con display AMOLED da 1.1 pollici, accurato nel monitoraggio dell’attività fisica e della salute, versione globale. In promozione speciale a soli 29,00 euro , invece di 52,36 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartwatch con display AMOLED da 1.1 pollici, accurato nel monitoraggio dell’attività fisica e della salute, versione globale. In promozione speciale a soli , invece di 52,36 euro. – Televisore portatile da 12.1 pollici , HD 1080p, adatto ad un uso esterno, sintonizzatore ad alta sensibilità, multi-interfaccia. In offerta lampo a soli 77,76 euro , invece di 135,09 euro (possibilità di applicare coupon extra 5% selezionandolo nella pagina del prodotto). – LINK PER L’ACQUISTO

, HD 1080p, adatto ad un uso esterno, sintonizzatore ad alta sensibilità, multi-interfaccia. In offerta lampo a soli , invece di 135,09 euro (possibilità di applicare coupon extra 5% selezionandolo nella pagina del prodotto). – Cuffie Bluetooth 5.1 con bassi potenziati , senza fili, impermeabili con certificazione IP7, con microfono HD, adatte alla corsa, fino a 40 ore di riproduzione. Colorazione nera in promozione a soli 25,49 euro , invece di 37,99 euro (5 euro di sconto extra da applicare nella pagina del prodotto). – LINK PER L’ACQUISTO

, senza fili, impermeabili con certificazione IP7, con microfono HD, adatte alla corsa, fino a 40 ore di riproduzione. Colorazione nera in promozione a soli , invece di 37,99 euro (5 euro di sconto extra da applicare nella pagina del prodotto). – Apple iPhone 11 Pro Max, smartphone con display OLED da 6.5 pollici, performante chip A13 Bionic, tripla fotocamera posteriore, sistema operativo iOS, memoria interna da 64 GB. Colorazione oro in promozione lampo a soli 999,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it