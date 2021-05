Robotica, gli scienziati donano il senso del tatto a una mano robotica

Un braccio robotico con il senso del tatto ha permesso a un uomo paralizzato di svolgere rapidamente compiti semplici come versare acqua da una tazza all’altra. Tale strumento fornisce un feedback tattile direttamente al cervello dell’uomo mentre usa i suoi pensieri per controllare il dispositivo. Il merito di tale invenzione è di un gruppo di scienziati, che ha prodotto un grande passo in avanti nel campo della robotica.

Le versioni precedenti del braccio richiedevano che il partecipante, Nathan Copeland, guidasse il braccio usando la sola visione. “Quando ho avuto solo un feedback visivo, ho potuto vedere che la mano aveva toccato l’oggetto”, dice Copeland. “Ma a volte andavo a prenderlo e cadeva.”

Il senso del tatto arriva nella robotica

Prima, un tipico compito di presa ha richiesto a Copeland circa 20 secondi per essere completato. “Con il feedback sensoriale è stato in grado di completarlo in soli 10″, dice Jennifer Collinger, autrice principale della ricerca. Le informazioni tattili sono importanti per l’utilizzo di un braccio robotico di protesi di arti perché è difficile afferrare un oggetto che non puoi sentire. “Anche qualcosa di semplice come prendere una tazza e cercare di mantenere la giusta quantità di pressione mentre la sposti in un altro luogo, ciò dipende molto dal feedback tattile della tua mano”, dice l’esperta.

Dopo varie analisi e ricerche, il team ha capito come generare quei segnali quando il braccio robotico e la mano sono entrati in contatto con qualcosa. Il passo finale è stato quello di cronometrare Copeland mentre svolgeva attività come sollevare un blocco o versare acqua, con e senza feedback tattile.

I risultati hanno mostrato che Copeland è in grado di eseguire alcune attività manuali alla stessa velocità di una persona che utilizza la propria mano. “La sensazione cambierebbe effettivamente intensità in base alla forza esercitata dalla mano sull’oggetto. Così potrei anche dire se avevo una presa salda su di esso o no”, ha affermato in un’intervista.