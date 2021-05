Apple sempre più in alto con le vendite. É questo ciò che ha dimostrato una recente ricerca della nota società di indagini Counterpoint Research. Nella classifica degli smartphone più venduti nel corso del primo trimestre del 2021, alle prime 4 posizioni troviamo tutti melafonini. Cosa rende gli iPhone così richiesti? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Gli invidiosi diranno che è una moda, eppure, a distanza di anni dall’uscita del primo modello, iPhone continua ad essere lo smartphone più richiesto dagli utenti. Lo scorso autunno, Apple ha lanciato 4 nuovi modelli del noto smartphone: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Tre di questi compaiono ai primi posti della classifica di Counterpoint Research riguardo gli smartphone più venduti nel Q1 2021. Il quarto, invece, è un modello del 2019!

Apple ha fatto centro con i nuovi iPhone

Pare che la politica di Apple di differenziare i suoi smarphone varianti “economiche” e “professionali” stia dando i frutti sperati. Secondo la classifica di Counterpoint Research gli smartphone più venduti del Q1 2021 sono: iPhone 12 (5% delle vendite totali), iPhone 12 Pro Max (4% delle vendite totali), iPhone 12 Pro (3% delle vendite totali). In quarta posizione, a sorprendere tutti, iPhone 11 con il 2% delle vendite totali. Facendo un conto in merito ai guadagni, Apple ha conquistato più di 1/3 (35%) dell’intero mercato con i 4 dispositivi.

Che i nuovi iPhone 12 fossero un successo lo si era capito oramai da tempo. Che iPhone 11, però, fosse ancora così in alto dopo più di un anno dalla sua uscita sul mercato e una nuova generazione in circolazione è a dir poco impressionante. Ciò dimostra quanto gli iPhone vengano considerati più longevi rispetto a quelli della concorrenza. Ricordiamo che Apple ha in programma 4 nuovi melafonini per quest’anno. Questi riceveranno lo stesso successo dei predecessori? Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà.

Ph. credit: Apple.com